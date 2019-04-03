Вибори президента-2019: чому ЦВК досі не підрахувала 100% голосів

У Центральній виборчій комісії повідомили, що станом на 18:45 3 квітня, лише одна дільниця з Київської області не передала їм у електронному вигляді дані протоколу про результати голосування на виборах президента, що пройшли 31 березня.

За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Євгенія Радченка, мовиться про дільницю у 94-ому виборчому округу, що розташовується в Обухові.

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"До ЦВК надійшла інформація, що комісія вказаної дільниці не може зібратися та належним чином оформити протокол", – підкреслив він.

Також Радченко запевнив, що зараз інший заступник голови ЦВК працює над цим питанням.

Водночас заступник голови ЦВК зазначив, що, найімовірніше, комісія зможе отримати всі протоколи про результати виборів 4-5 квітня, щоправда завершити все можуть і 6 квітня.

"Боюся давати прогнози. Якщо все піде так, як зараз, то ми завершимо 4-5 квітня, можливо 6-го числа. Але якщо будуть скарги, судові оскарження, то, звичайно, процес може затягтися. Але ми сильно сподіваємось, що незначно", – каже Радченко.

Зауважимо, що у ЦВК триває безперервне засідання з отримання від окружних виборчих комісій паперових протоколів з мокрими печатками про результати голосування.

Після підрахунку 99,9% протоколів наразі лідирує шоумен Володимир Зеленський – 30,24% голосів, а на другому місці опинився чинний президент Петро Порошенко – 15,95%. Схожими й були результати національного екзит-полу – відповідно до його даних, за Зеленського свої голоси віддали 30,6% українців, а за Порошенка – 17,8% виборців.

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Раніше у ЦВК заявили, оскільки кожен із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому відбудеться другий тур, і пройде він 21 квітня.