Вибори президента-2019: скільки українців вже змінили місце голосування
Понад 80 тисяч українських виборців уже змінили місце голосування перед другим туром президентських виборів, які відбудуться 21 квітня. Найбільше перереєстрованих виборців – жителі окупованої Донеччини і Луганщини.
Про це свідчать дані Державного реєстру виборців станом на 10 квітня. Кількість виборців, що змінює місце голосування, кожного дня різко збільшується.
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Так, 7 квітня місце голосування змінили понад 9 тисяч виборців, 8 квітня – 38 тисяч, а 9 квітня – 33 тисячі.
Наразі найбільша кількість виборців хоче проголосувати на дільницях у Києві – 14 235 громадян. Окрім того, багато українців обрали місцем голосування Київську область – 8 373 особи, Харківську – 6 856 осіб та Одеську – 5 285 осіб.
Серед виборців анексованого Криму місце голосування вже змінили 1 558 українців, з окупованої Донецької області – 20 064 виборців, а з Луганської – 10 763 виборців.
Ще 1360 українців виявили бажання голосувати поза межами України на закордонних виборчих дільницях.
Важливо! Тимчасово змінити місце голосування можна до 15 квітня.
Як проголосувати не за місцем прописки:
- Перевірте, чи ви є у реєстрі виборців.
- З паспортом громадянина України особисто прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Там потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
- Разом із паспортом принести до відділу ведення Державного реєстру виборців документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами може бути: довідка про відрядження, з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. Список не є вичерпним. Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути, наприклад, і проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).
Як змінити місце голосування на виборах