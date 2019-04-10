13:15
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:18, 9 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вибори президента-2019: скільки українців вже змінили місце голосування

      494 Читать новость на русском
      Місце голосування вже змінили 80 тисяч виборців
      Місце голосування вже змінили 80 тисяч виборців / Фото 24 каналу

      Понад 80 тисяч українських виборців уже змінили місце голосування перед другим туром президентських виборів, які відбудуться 21 квітня. Найбільше перереєстрованих виборців – жителі окупованої Донеччини і Луганщини.

      Про це свідчать дані Державного реєстру виборців станом на 10 квітня. Кількість виборців, що змінює місце голосування, кожного дня різко збільшується.

      Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

      Так, 7 квітня місце голосування змінили понад 9 тисяч виборців, 8 квітня – 38 тисяч, а 9 квітня – 33 тисячі.

      Наразі найбільша кількість виборців хоче проголосувати на дільницях у Києві – 14 235 громадян. Окрім того, багато українців обрали місцем голосування Київську область – 8 373 особи, Харківську – 6 856 осіб та Одеську – 5 285 осіб.

      Серед виборців анексованого Криму місце голосування вже змінили 1 558 українців, з окупованої Донецької області – 20 064 виборців, а з Луганської – 10 763 виборців.

      Ще 1360 українців виявили бажання голосувати поза межами України на закордонних виборчих дільницях.

      Важливо! Тимчасово змінити місце голосування можна до 15 квітня.

      Як проголосувати не за місцем прописки:

      1. Перевірте, чи ви є у реєстрі виборців.
      2. З паспортом громадянина України особисто прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Там потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
      3. Разом із паспортом принести до відділу ведення Державного реєстру виборців документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами може бути: довідка про відрядження, з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. Список не є вичерпним. Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути, наприклад, і проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).


      Як змінити місце голосування на виборах

       

       

      blog_ava
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні
      21839
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
      сьогодні , 13:00 Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
      Уляна Корицька 39
      Анна Тарасюк: армія не ділить військовослужбовців на жінок і не жінок
      сьогодні , 12:00 Анна Тарасюк: армія не ділить військовослужбовців на жінок і не жінок
      Євгенія Мазур 335
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні , 10:10 Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      21831
      Санкции действуют: в России умирают банки
      сьогодні , 08:42 Санкции действуют: в России умирают банки
      Злой Одессит 2581
      Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      сьогодні , 01:10 Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      Олександра Дрік 1092
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук