Гарріс втрачає шанси на перемогу: до чого тут підтримка України з боку США

Камала Гарріс стрімко увірвалась у виборчі перегони в США та зуміла завоювати прихильність американців. Однак менше ніж за три тижні до голосування її рейтинг почав знижуватися. Це, зокрема, пов'язано з кроками адміністрації чинного президента.

Останні опитування в Сполучених Штатах продемонстрували зростання рівня підтримки Трампа у так званих штатах, які не визначились. Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що ситуацію ще можна виправити. Однак для цього Білому дому потрібно змінити своє ставлення до України та Ізраїля.

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Ривок не відбувся

"Загальне враження, що драйв Камали Гарріс "видихся". Вона дотягнула до рівних шансів на перемогу у виборах з Дональдом Трампом, а подальший ривок не відбувся", – наголосив публіцист.

Не з'явилась "хвиля", на його думку, на яку розраховувала Гарріс, зокрема, проукраїнських виборців. Це пов'язано з тим, що немає у США відповідних рішень щодо України. Водночас ухвалюються майже щодня рішення щодо Ізраїлю.

Ллойд Остін, глава Пентагону, та Ентоні Блінкен, держсекретар, як розповів Піонтковський, направили листа Ізраїлю, в якому вимагали "дотримуватись гуманітарних конвоїв", турбуватись про "дієтичне харчування мирних жителів Гази", інакше вони будуть змушені скористатися законом США та припинити військову допомогу Ізраїлю.

Це повний шантаж. Після цього республіканцям, які виступають за підтримку і України, і Ізраїля, важко проголосувати не за лідера своєї партії, а за Гарріс. Не тому, що вони від неї в захваті, а тому, що вона бачить, як ця адміністрація готова вести боротьбу на перемогу України та Ізраїля,

– зауважив він.

Однак якщо адміністрація нічого не робить для цього, а навпаки вставляє палки в колеса в спроби перемоги Ізраїля, то чому вони підуть на такий крок і проголосують проти своєї партії.

Проте є сподівання, що ситуація ще зміниться. В цьому чинному президенту США мають допомогти представники Демократичної партії, які мають до нього доступ. Також під час зустрічей Джозефа Байдена в Німеччини до цього тиску долучаться європейські лідери,

– припустив Андрій Піонтковський.

Також новий генсек НАТО Марк Рютте показав себе як безкомпромісного прихильника України, який виступає за підсилення допомоги їй. Його перший візит після того, як він обійняв цю посаду, був до Києва.

Нагадаємо, що західні видання відзначили, що напередодні виборів відносини між Камалою Гарріс та Білим домом стають напруженішими. Наразі деякі помічники Байдена ще не звикли до другорядних ролей після того, як він вийшов з виборчих перегонів.

Водночас у штабі Гарріс незадоволені, що провідні помічники адміністрації Байдена недостатньо координують меседжі та графік чинного президента для узгодження їх з тим, що є корисним для кампанії Гарріс.