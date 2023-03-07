Чому дрон, що сів на літак у Мачулищах, не помітили: Лукашенко придумав безглузде виправдання

26 лютого на аеродромі у Мачулищах трапилися вибухи, що пошкодили російський А-50. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що літак атакував дрон, яким керував "завербований СБУ диверсант".

Про це диктатор заявив під час церемонії вручення державних нагород, його цитують білоруські ЗМІ. Зауважимо, раніше пропагандисти переконували, що в Мачулищах нічого не страшного трапилося.

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Чому ніхто не помітив дрон, який сів на літак у Мачулищах

За словами Лукашенка, російський радіолокаційний літак, який зазвичай розвідує ситуацію в повітряному просторі й координує ракетні удари по мирних містах України, "майже не постраждав" після ураження. Мовляв, А-50 обійшовся "кількома подряпинами".

Втім, зауважимо, що його чомусь все одно замінили, переправивши "майже не пошкоджений" екземпляр у Росію. Білоруський диктатор також заявив, що дрон, який пролетів аеродромом й успішно приземлився на літак не помітили, бо він був маленьким.

Нібито для "диверсійної спецоперації" навмисно обрали безпілотник невеликого розміру, адже, якби він був більшим, системи стеження його б "точно відстежили".

Не буду в деталях говорити, як передавалися знаряддя злочину, ці безпілотники. Вибрали маленький безпілотник. Тому що, якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б. В Україні були залучені ці два безпілотники, навчена ця людина та інші, які йому допомагали. Про це ми розповімо вам потім,

– заявив Лукашенко.

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