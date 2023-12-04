В окупованому Алчевську стався вибух у районі металургійного комбінату: відомо, що це не приліт

Невідома "бавовна" завітала до тимчасово окупованого Алчевська на Луганщині. Там пролунав потужний "бах" поблизу металургійного заводу.

Вибух неподалік території підприємства прогримів 3 грудня увечері. Місцеві жителі кажуть, що то був "теракт", а окупаційна влада назвала цю подію просто "інцидентом".

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Вибух в Алчевську

Так, мешканці Алчевська у соцмережах повідомили, що о 20:08 неподалік території Алчевського металургійного комбінату стався вибух, унаслідок якого постраждали 6 людей. Крім того, у медіа вже пишуть, що, ймовірно, одна із потерпілих могла померти у реанімації. Троє людей перебувають у стані середньої тяжкості.

Тим часом російська компанія "ЮГМК" ( Південний гірничо-металургійний комплекс), яка керує комбінатом, заявила про "інцидент", унаслідок якого постраждали 4 працівники підприємства. Водночас про який саме інцидент йдеться компанія уточнювати не стала.

Версії "інциденту"

Український військовослужбовець Артем Карякін із позивним "Східний", посилаючись на міцевих, припустив, що біля комбінату невідомі з автомобіля кинули гранату.

За його словами, неподалік від місця надзвичайної пригоди, у 59-му Кварталі, нібито знайшли вибуховий пристрій невідомого типу. Через це в усьому кварталі вимкнули електрику до ранку наступного дня.

На окупованих територіях і у Росії немає спокою від "вибухових інцидентів"