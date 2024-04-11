На Одещині зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього обстрілу

В Одеській області зросла кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу 10 квітня. Наразі за цією атакою відкрита справа за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ввечері 10 квітня росіяни завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Раніше повідомлялося про 4 загиблих, однак їхня кількість зросла.

Дивіться також Знову тактика подвійного удару, – Братчук про трагічні наслідки обстрілів Одещини

У лікарні помер поранений

В Одеській облпрокуратурі повідомили, що 11 квітня у лікарні помер чоловік, який був госпіталізований до лікарні з важким пораненням.

Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей,

– повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що також серед загиблих – 10-річна дівчинка.

Загалом 10 квітня 14 людей були госпіталізовані до лікарні після обстрілу. Серед них є 4-річна дитина, в неї осколкове поранення спинки та контузія.

Правоохоронці проводять розслідування: що відомо про терористичний удар