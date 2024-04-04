Маленький сміливий герой: у Білій Церкві другокласник врятував себе і собаку під час вибуху

У Білій Церкві 30 березня пролунав вибух у багатоповерхівці, під час якого загинуло двоє людей. Один хлопчик, який був сам у квартирі, вразив своєю сміливістю – він не лише не розгубився у надзвичайні ситуації, а й зробив усе для порятунку себе та домашнього улюбленця.

Про сміливий вчинок другокласника розповіли на сторінці ліцею "Перша Білоцерківська гімназія", де навчається хлопчик. До слова, що стало причиною вибуху у багатоповерхівці в Білій Церкві, наразі невідомо.

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Хлопчик не розгубився і діяв дуже швидко

Коли у сусідній квартирі пролунав вибух, учень другого класу Олександр Ізієв був сам удома. Під час надзвичайної ситуації хлопчик не розгубився, а почав діяти, як його навчали. Опинившись у заблокованій квартирі, Олександр прийняв швидкі й правильні рішення: переміститися в іншу кімнату, намочити водою рушники, замкнутися, закрити всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнутися в теплий одяг, відкрити вікно, звідки можна покликати на допомогу.

Пожежники помітили маленького сміливця й згодом вивели його з пошкодженої багатоповерхівки. Варто наголосити, що Олександр подбав не лише про себе, а й про чотирилапого члена родини – собаку. Завдяки оперативним і сміливим діям, хлопчик з собакою змогли врятуватися.

Зараз ми живемо у час, коли кожному треба вміти швидко надати допомогу як собі, так і іншому, оперативно, в разі небезпеки зреагувати й ухвалити правильне рішення порятунку. Інколи дорослим треба повчитися у дітей кмітливості й вмінню вірно вчинити у небезпечній ситуації. Вчинок Олександра ще раз говорить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти, щоб врятувати своє життя і життя свого чотирилапого друга. Сашуня, ти молодець!

– мовиться у дописі на сторінці ліцею.



Олександр Ізієв врятував не лише себе, а й собаку / Фото Алла Ліснічук

Вибух у Білій Церкві: що відомо