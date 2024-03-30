Вибух у Білій Церкві зруйнував перекриття на кількох поверхах: є загиблі

У Білій Церкві трапився вибух у багатоповерховому будинку. На жаль, на місці виявили тіло загиблої людини.

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Білій Церкві сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх.

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Внаслідок вибуху є загибла

Рятувальники повідомили, що у квартирі на 2-му поверсі виявлено 1 загиблу жінку. Натомість на 4-му поверсі врятовано 1 дитину 2016 року народження – її госпіталізували до лікарні.

Загалом фахівці ДСНС врятували з-під завалів трьох людей, серед яких дитина.

Пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Що відомо про інцидент

У ДСНС повідомили, що на провулку Грузинському у квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету. Відповідне повідомлення до диспетчерської служби надійшло о 14:56.

Внаслідок вибуху у будинку почалась пожежа.т Через пів години її локалізували, а станом на 16:09 вже ліквідували.

Внаслідок вибуху в квартирі сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх,

– повідомили у ДСНС.

Наразі розбір завалів ще триває. До робіт залучено 35 людей, серед яких 2 психологи та 9 одиниць техніки ДСНС. На місці встановили мобільний пункт обігріву.

Додатково слідують 10 фахівців та 2 одиниці техніки МРЦ ШР ДСНС.