Вибух у багатоповерхівці Києва: Зеленський висловив співчуття

21 червня 2021 , 22:16
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Джерело:

Твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним людини, яка загинула внаслідок вибуху у селі Білогородка на Київщині. Трагедія сталася у понеділок, 21 червня.

Український лідер наголосив, що "причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше". Окрім того, президент наголосив: "місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань".

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Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці у Білогородці на Київщині,
– заявив Зеленський. 

Зверніть увагу! За даними українських ЗМІ, кількість загиблих внаслідок трагедії зросла до 2 людей. За попередніми даними, обидві жертви – чоловіки.

Вибух у Білогородці: головне 

  • Вибух у Білогородці на Київщині прогримів у 5-поверховому житловому будинку. На місці події спалахнула пожежа. 
  • Вогонь швидко охопив майже всі поверхи будівлі.
  • Рятувальники вивели на свіже повітря 40 людей.
  • Водночас щонайменше 8 жителів постраждали. 
  • До гасіння пожежі залучили понад 50 рятувальників. 
Автор: Мар'яна Бекало