Вибух у багатоповерхівці Києва: Зеленський висловив співчуття

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним людини, яка загинула внаслідок вибуху у селі Білогородка на Київщині. Трагедія сталася у понеділок, 21 червня.

Український лідер наголосив, що "причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше". Окрім того, президент наголосив: "місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань".

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Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці у Білогородці на Київщині,

– заявив Зеленський.

Вибух у Білогородці: головне

Вибух у Білогородці на Київщині прогримів у 5-поверховому житловому будинку. На місці події спалахнула пожежа.

Вогонь швидко охопив майже всі поверхи будівлі.

Рятувальники вивели на свіже повітря 40 людей.

Водночас щонайменше 8 жителів постраждали.

До гасіння пожежі залучили понад 50 рятувальників.