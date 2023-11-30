Очевидно, що наші спецслужби ефективніші, – Подоляк про вибух на Байкало-Амурській магістралі

Стало відомо, що вночі на 30 листопада відбувся потужний вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка слугує єдиним залізничним сполученням Росії з Китаєм. За даними з власних джерел 24 Каналу, до цього можуть бути причетні українські спецслужби, водночас офіційного підтвердження від них ще не надходило.

Ці події в інтерв’ю для 24 Каналу прокоментував радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що варто дочекатися офіційного підтвердження сліду українських спецслужб в цьому інциденті, однак загалом вони працюють на території Росії дуже ефективно.

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Спецслужби чи партизани

Подоляк наголосив, що зараз в Росії активізувалися різноманітні партизанські рухи. Однак щодо підриву Байкало-Амурської магістралі все ж варто дочекатися даних, які доведуть серйозність та рівень ушкоджень цього логістичного ланцюжка. Найважливіше – наскільки довго буде продовжуватися блокада і скільки Росія недоотримає постачань з Китаю.

Дочекаємося офіційних коментарів наших спецслужб. Однак те, що вони абсолютно точно контролюють певні процеси в Росії, модерують і мають доступ – це очевидно. Тобто, я б сказав, що і СБУ, і ГУР дуже потужно можуть працювати в Росії,

– підкреслив політик.

Він наголосив, що сьогодні українські спецслужби працюють набагато ефективніше з точки зору модерування інформації, ніж російські. Вони мають доступ до інформації, доступ до можливостей відпрацьовувати певні ситуації на території Росії.

"Але варто дочекатися офіційних коментарів, бо я також переконаний, що є і самі громадяни Росії на її території, які досить ефективно знищують певні об'єкти", – резюмував радник глави ОПУ

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

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