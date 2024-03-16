Вибух у Бердянську: могло прилетіти в одну з" виборчих дільниць" окупантів

В окупованому Бердянську місцеві чули вибух в районі гімназії. У будівлі навчального закладу загарбники організували "виборчу дільницю".

У суботу, 16 березня, жителі Бердянська, що в Запорізькій області, почули гучний вибух. Про це повідомили телеграм-канали о 19:18. За попередніми даними, інцидент стався у приміщенні гімназії №2, відомої також як школа №10, де ворог облаштував місце для голосування на псевдовиборах.

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Гучний вибух поруч з дільницею

Вікторія Галіціна, голова Бердянської міської військової адміністрації, підтвердила інформацію про вибух, який є черговим неприємним сигналом для російських окупантів. Місцеві телеграм-канали описують подію, зазначаючи, що звук вибуху нагадував вибух газового балона – тобто був дуже гучним.

Місцеві повідомляють, що чули одиночний вибух. Схоже, що у Бердянській гімназії № 2 стався неприємний для окупантів інцидент,

– зазначила Галіціна.

Як пишуть неофіційні ресурси, територію навчального закладу було оточено, на місце виїхали пожежники та швидка допомога. Джерела стверджують, що вибух аж ніяк не схожий на "роботу ППО" чи навчання російських військ.

Де розташована гімназія, в районі якої прогримів вибух: дивіться на карті від Google maps

Раніше Бердянськ був відомий як популярний туристичний курорт, але після окупації російськими військами у лютому 2022 року місто перетворилося на військову базу. Цей інцидент став черговим ударом по планах окупантів, які намагаються утримати контроль над регіоном.

Цікаво, що вибух у гімназії стався незабаром після візиту так званого гауляйтера Балицького, який запевняв місцевих жителів у безпеці на "виборчих" дільницях. Цей інцидент та інші подібні випадки впливають на плани окупаційної влади щодо проведення так званих "виборів" у регіоні.

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