В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок "виборів"

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці 6 березня пролунав вибух. Виявилось, що у місті підірвали одну з організаторок російських псевдовиборів.

Інцидент трапився в мікрорайоні Колонія тимчасово окупованого Бердянська. За словами начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіціної, підірвали прихильницю окупантів на вулиці Герцена, 117.

Дивіться також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Що трапилось у Бердянську

Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні (6 березня – 24 Канал) пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську,

– написала Вікторія Галіцина.

Вона пояснила, що російські загарбники підтвердили попередню версію вибуху – в тимчасово окупованому Бердянську підірвали машину їхньої пособниці, яка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

Пропагандисти навіть опублікували кадри наслідків та зазначили – вибух пролунав тоді, коли прихильниця окупантів сіла у свою машину.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117… Спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні", – написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації.

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали зрадницю: дивіться відео

Згодом Вікторія Галіціна розповіла, що в Бердянську ліквідували пособницю окупантів Олену Валеріївну Ільїну, яка організовувала так звані "вибори" Путіна в тимчасово окупованому місті.

До речі, її син – Микита Самойленко – був прибиральником, проте після окупації отримав "посаду" в адміністрації "окупантів".

"На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим", – зазначила українська посадовиця.



Ліквідована пособниця окупантів зі своїм сином / Фото з телеграм-каналу Вікторії Галіціної

Що відомо про квазівибори Росії на окупованих територіях України