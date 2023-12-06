Потужний вибух у окупованому Бердянську: загарбники перекрили рух
Джерело:Іван Федоров
На окупованих територіях всіляко демонструють ворогу, що йому тут не раді. Так, у Бердянську 6 грудня чули звук вибуху.
У тимчасово окупованому Бердянську о 5 ранку прогримів вибух. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, його чули у кількох мікрорайонах.
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У Бердянську тривожно
Після того, як місто сколихнув вибух, окупанти вжили заходів. Вони перекрили рух поблизу Вічного вогню. Федоров повідомив, що там не пропускають навіть пішоходів.
Наразі невідомо жодних деталей. Так само невідомо, хто причетний до вибуху. Однак на території окупованих регіонів активно розривається рух спротиву російській агресії. До прикладу, у Мелітополі окупанти масово отруїлися їжею з доставки. Кур'єра, який привіз замовлення не знайшли. Частина окупантів померла від отруєння та більше не зможе воювати проти України.
Окуповані території: останні новини
- Російські військові розуміють, що на окупованих територіях їм не раді, тому наближають деокупацію. До прикладу, у Євпаторії окупанти почали вступати у партизанській рух "Атеш" і передавати інформацію про стратегічні об'єкти. Агенти партизанського руху постійно розвідують інформацію на стратегічно важливих об'єктах росіян. Ба більше, партизанам вдається побувати у військових частинах окупантів.
- Успішну й доволі несподівану атаку влаштували сили спротиву 1 грудня 2023 року в обідній час. Вибухи пролунали на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили спротиву ліквідували декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Наразі техніка виведена з ладу. Цікаво, що влаштувати атаку загарбникам вдалося на їхньому "улюбленому" місці.
- Російські військові самі допомагають українським захисникам, зменшуючи свій бойовий склад. Окупанти часто підриваються на своїх же мінах та зазнають втрат. Так відбувається зокрема і через те, що керівництво армії Росії засекретило карти мінних полів в Україні. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.