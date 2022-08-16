Після "бавовни" біля Джанкоя окупанти оголосили надзвичайну ситуацію

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації у Джанкойському районі. Це сталося після епічної "бавовни" поблизу Джанкоя.

Після "бавовни" біля Джанкоя окупанти неабияк налякалися. росЗМІ повідомили, що окупаційна влада Криму запроваджує режим надзвичайної ситуації на території Джанкойського району, повідомляє 24 канал.

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"Бавовна" біля Джанкоя

Склад російських боєприпасів біля Джанкоя вибухнув вранці 16 серпня. Ігор Ігнат – речник командування Повітряних сил – з іронією заявив, що окупанти не вміють користуватися жодними засобами пожежної безпеки.

Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які вибухають та розлітаються в різні сторони,

– заявив Ігнат.

Він висловив сподівання, що росіяни знову втратили особовий склад та техніку, як це було під час "бавовни" у Саках. Тоді, окрім літаків, окупантам "мінуснули" також льотчиків та інженерів. росія не зможе оперативно підготувати нових "фахівців".

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – заявив, що окупантів наздогнала "кармічна відплата". Ба більше, це – "серія потужних вибухів, які тільки починаються". російська армія "вирізняється" низьким рівнем інтелекту. За словами Подоляка, через значну кількість непідготовлених військових "кількість таких ексцесів наростатиме і саме в Криму".

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