У Кабулі біля російського посольства прогримів вибух: у мережі з'явилось відео

25 грудня 2022, 19:49
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Джерело:

FranceNews24

У дипломатичному районі столиці Афганістану пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух трапився біля російського посольства, проте у Росії все заперечують.

Російські ЗМІ заперечують, що біля їхнього посольства у Кабулі прогримів вибух. Вони кажуть, мовляв, там "пригод не було".

До теми У ПАР внаслідок вибуху бензовоза загинули щонайменше 10 людей, ще півсотні – отримали поранення

Поліція Талібану підтвердила вибух біля посольства РФ

Вибух стався в районі Дар-аль-Аман, у 6 районі міста. Усі причини з'ясовуються. Російські офіційні особи повідомили, що "інцидентів в районі російського посольства не було", проте поліція Талібану каже інакше.

Так, поліція Талібану підтвердила вибух біля російського посольства в столиці Афганістану. Натомість про постраждалих наразі не повідомлялося. За попередніми даними, загиблих немає.

Останні 2 дні у різних країнах світу – трагічні вибухи

  • У суботу, 24 грудня, в ПАР вибухнув бензовоз. Вантажівка перевозила зріджений нафтовий газ.
  • За попередньою інформацією, бензовоз застряг під низьким мостом. Під час руху транспортний засіб пошкодив частину даху, а внаслідок тертя сталось загоряння. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей.
  • У ніч на 25 грудня стався вибух на вантажному судні Туреччини. Корабель прямував до Трабзона, аби завантажитись вугіллям. Капітан судна зник безвісти, а решта 16 членів екіпажу, серед яких українець, зазнали поранень.
Автор: Анастасія Кушпіт