Зафіксовано кримінальне правопорушення: поліція почала розслідування вибуху в Білій Церкві

Поліцейські Київської області розпочали досудове розслідування за фактом вибуху в будинку Білої Церкви. Вони намагаються встановити, що призвело до трагічної події.

Правоохоронці повідомили, що криміналісти-спеціалісти зафіксували сліди кримінального правопорушення.

Дивіться також Вибух у Білій Церкві зруйнував перекриття на кількох поверхах: є загиблі

Внаслідок вибуху загинули 2 людини

30 березня о 15:02 медичні працівники повідомили до поліції про вибух у п'ятиповерхівці, яка зазнала руйнувань.

Внаслідок вибуху будівля загорілася з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники загасили полум'я, однак наслідки вибухової хвилі були руйнівними – загинули 2 людини.

На жаль, під час огляду помешкань також були виявлені тіла двох людей: мешканця квартири, в якій трапився вибух, а також тіло літньої жінки, яке деблокували з-під завалів поверхом нижче,

– повідомили в поліції.

Також співробітники ДСНС виявили 8-річну дитину, яка отруїлася продуктами горіння. Її супроводили до карети швидкої, після чого госпіталізували до лікарні.

Слідчі почали розслідування

За фактом вибуху слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Ця стаття передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин вибуху.