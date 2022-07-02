Схоже на "новий сезон улюбленого серіалу": над Чорнобаївкою помітили чорну хмару диму

Як то кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш. Але росіяни цієї приказки не знають, тож Чорнобаївка для них перетворилась на справжнє пекло. І, схоже, ситуація повторилась знову.

Принаймні про це свідчить інформація про кілька вибухів, які пролунали у Чорнобаївці. Крім того, на околиці села піднявся густий дим.

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"Новий сезон" Чорнобаївки

Чорнобаївка. Новий сезон. Нові серії. Нові актори (бо старі росіяни вже померли). Зовсім скоро на Netflix. Хто там рахував – це вже 29 серія?

– іронічно написали в "Оперативному ЗСУ".



Над Чорнобаївкою помітили стовп диму / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Будемо відвертими, ми вже самі збились з ліку. Водночас можемо сказати, що росіян традиційно нічого не вчить. Адже в Україні є низка "бермудських трикутників", з яких ворог не виходить живим.

Нагадаємо, що наприкінці березня російські пропагандисти нічогенько так зганьбились з Чорнобаївкою. Цілком серйозно в ефірі одного з телешоу вони міркували над тим, що це село розташоване десь між Бучею, Ірпенем, а також Гостомелем. Той самий трикутник, так би мовити.

Надіємось, вам не потрібно пояснювати, до якої області належить Чорнобаївка. Якщо ж необхідно, то нагадаємо, що вона входить до Херсонщини. А це означає, що село перебуває під російською окупацією. Але це аж ніяк не впливає на настрої місцевого населення.

Авто гауляйтера Чорнобаївки підірвали

Так, 22 червня з'явилась інформація про те, що на Херсонщині підірвали автівку гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. Окупанти вже почали бідкатись та нарікати на місцевих партизанів.

Зі слів російських загарбників, автівка вибухнула близько 08:00 на перехресті. У цей момент гауляйтер якраз вирушав до "роботи". Сам вибуховий пристрій заклали неподалік дороги у траві. Турульов, на жаль не загинув. Ба більше, він висловив припущення, що його хотіли прибрати з допомогою фугасного снаряда.

Якщо ми вже заговорили про можливі втрати, то ось вам реальні. Від початку війни Росія залишилась без десятків тисяч окупантів, а також тисяч одиниць своєї техніки.

Скоро втрати ворога перевалять за 36 тисяч

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 липня українським військовим вдалось ліквідувати 35 870 окупантів. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 120 бійців країни-агресорки.

Що ж стосується техніки, то її кількість суттєво скоротилась. ЗСУ вдалось перетворити на брухт 1 582 танки, 3 737 бойових броньованих машин, 800 артилерійських систем, 246 РСЗВ, 105 засобів ППО.

Також у ворога на 217 літаків, 186 гелікоптерів, 653 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 144 крилаті ракети, 15 суден, 2 614 автомобілів і автоцистерн, а також 61 одиницю спеціальної техніки менше.

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