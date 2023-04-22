У Чорноморську стався вибух: поранений у важкому стані
Джерело:Поліція Одеської області
У місті Чорноморськ Одеської області зранку пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють, що є поранена людина.
Зранку 22 квітня жителі Чорноморська здригнулись від гучного вибуху. Подробиці події наразі невідомі, проте інформацію журналістам підтвердили правоохоронні органи.
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Поранений у важкому стані
Місцеві жителі повідомляють, що на місці вибуху є поранена людина. Вони стверджують, що йому відірвало ногу. Правоохоронні органи сказали, що постраждалий чоловік перебуває у важкому стані, його госпіталізували.
Також ЗМІ поширюють фото з місця події. На кадрах можна побачити пошкоджену будівлю та чоловіка, якому надають медичну допомогу.
У поліції повідомили, що вибух стався в одному з гаражів гаражного кооперативу. Приміщення належить 78-річній матері пораненого. Попередньо подію кваліфікували, як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
На місці зараз працюють співробітники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Вибух в Чорноморську: фото з телеграм-каналів
Причини вибуху поки що встановлюють. Повітряної тривоги в місті та регіоні на цей час не було, тож це стало несподіванкою для місцевих жителів, які нещодавно пережили атаку ворога.
Днями росіяни атакували Одеську область
- Вночі 19 квітня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахід". Більшість з них силам ППО вдалось збити, проте були й влучання.
- На щастя, постраждалих внаслідок атаки не було. Проте ворог влучив в об'єкт рекреаційної інфраструктури регіону.