У Дніпрі чули вибухи: росіяни атакували ракетами

Вночі 27 квітня пролунали вибухи у Дніпрі. У цей час там була оголошена повітряна тривога. Ворог масовано атакував Україну.

Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу й прямувати до укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних сил. Також просимо не публікувати наслідки влучань або роботи ППО.

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Вибухи у Дніпрі

Місцеві повідомляють, що о 4:54 у Дніпрі чули звук вибуху. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки ракетами.

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Варто зазначити, що нині під атакою перебували Дніпропетровська, Львівська та Дніпропетровська області. Ракетний обстріл тривав 2 години.

У регіонах країни працювала ППО.

Також свою винищувальну авіацію для готовності підіймала Польща.

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Атаки на Україну