У Дніпрі чули вибухи: росіяни атакували ракетами
Вночі 27 квітня пролунали вибухи у Дніпрі. У цей час там була оголошена повітряна тривога. Ворог масовано атакував Україну.
Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу й прямувати до укриття. Це допоможе вберегти життя та здоров'я, а також полегшить роботу Повітряних сил. Також просимо не публікувати наслідки влучань або роботи ППО.
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Вибухи у Дніпрі
Місцеві повідомляють, що о 4:54 у Дніпрі чули звук вибуху. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки ракетами.Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Варто зазначити, що нині під атакою перебували Дніпропетровська, Львівська та Дніпропетровська області. Ракетний обстріл тривав 2 години.
У регіонах країни працювала ППО.
Також свою винищувальну авіацію для готовності підіймала Польща.
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Атаки на Україну
- Ворог розпочав терор ще ввечері 26 квітня. Так, о 21:35 вибух пролунав у Харківській області. Окупанти вдарили по регіону балістикою.
- Близько 23:00 місцеві жителі Івано-Франківську чули гучний звук. Ймовірно, вибух став наслідком роботи ППО.
- Зазначимо, що в той час тривога була оголошена на всій території України. Росіяни підіймали у небо МіГ-31К, що є носієм "Кинджалів". Повітряні сили попереджали про пуски цих ракет і зазначали про їх проліт на Захід України. Також моніторингові пабліки писали, що окупанти використали проти українців ракети "Калібр", які вони не запускали довгий час. Попередньо, над нашою країною фіксували три цілі такого типу.
- Згодом вибухи знову пролунали в Харкові. Тривогу там оголосили одночасно з першим ударом. Ворог вдарив між корпусами цивільної лікувальної установи у Салтівському районі. У медзакладі повилітали шибки. Попередньо – без постраждалих.