Спокій може лише снитися: в окупованому Донецьку розцвіла "бавовна" біля залізниці

Російським загарбникам немає спокою у тимчасово окупованому Донецьку. Туди під вечір 2 липня підвезли "бавовну". Кажуть, що сталася вона у районі залізничного вокзалу.

Телеграм-канали почали поширювати відео з Донецька близько 18:30 2 липня. На ролику можна побачити, як у небо здіймається дим. Розповідаємо на 24 Каналі, що могло статися у тимчасово окупованому обласному центрі.

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"Бавовна" біля залізниці

Як ми зазначали, "бавовна" могла навідатися у район залізничного вокзалу. Ролик, який гуляє мережею, свідчить про те, що це міг бути приліт. До такого висновку можна дійти через те, що у небо здіймається дим.

Пропагандистські спільноти вже почали нарікати на ситуацію у Донецьку. Мовляв, його буцімто обстріляли кількома снарядами 155-міліметрового калібру. Ясна річ, що у цьому почали звинувачувати ЗСУ.

Очевидці зняли дим, який здіймається з району вокзалу: дивіться відео

Ми не можемо з упевненістю сказати, який саме об'єкт відвідала "бавовна". Але можемо звернути увагу на те, що кажуть пропагандисти. За їхніми словами, атаки зазнали Куйбишевський і Київський райони міста. Власне, там – залізничні колії, залізнична інфраструктура та сам залізничний вокзал.



Прильоти були у Куйбишевському та Київському районах / Скриншот з карти

Зауважимо, що напередодні неспокійно було на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там теж лунали вибухи.

"Бавовна" навідалася Мелітополь та Токмак