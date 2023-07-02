Спокій може лише снитися: в окупованому Донецьку розцвіла "бавовна" біля залізниці
Російським загарбникам немає спокою у тимчасово окупованому Донецьку. Туди під вечір 2 липня підвезли "бавовну". Кажуть, що сталася вона у районі залізничного вокзалу.
Телеграм-канали почали поширювати відео з Донецька близько 18:30 2 липня. На ролику можна побачити, як у небо здіймається дим. Розповідаємо на 24 Каналі, що могло статися у тимчасово окупованому обласному центрі.
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"Бавовна" біля залізниці
Як ми зазначали, "бавовна" могла навідатися у район залізничного вокзалу. Ролик, який гуляє мережею, свідчить про те, що це міг бути приліт. До такого висновку можна дійти через те, що у небо здіймається дим.
Пропагандистські спільноти вже почали нарікати на ситуацію у Донецьку. Мовляв, його буцімто обстріляли кількома снарядами 155-міліметрового калібру. Ясна річ, що у цьому почали звинувачувати ЗСУ.
Очевидці зняли дим, який здіймається з району вокзалу: дивіться відео
Ми не можемо з упевненістю сказати, який саме об'єкт відвідала "бавовна". Але можемо звернути увагу на те, що кажуть пропагандисти. За їхніми словами, атаки зазнали Куйбишевський і Київський райони міста. Власне, там – залізничні колії, залізнична інфраструктура та сам залізничний вокзал.
Прильоти були у Куйбишевському та Київському районах / Скриншот з карти
Зауважимо, що напередодні неспокійно було на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там теж лунали вибухи.
"Бавовна" навідалася Мелітополь та Токмак
- Про вибухи на Запоріжжі стало відомо 1 липня. Мер Мелітополя Іван Федоров о 19:35 заявив, що візит "бавовни" до міста чули місцеві мешканці. Зауважимо, що тоді колаборанти поспіхом заявляли про буцімто роботу ППО.
- Бентежним перший день липня був і для мешканців Токмаку. Приблизно в той же час вибухи чули і там. Правда, лунали вони і раніше. Моніторингова група Monitor зазначала, що близько 16:25 зафіксували приліт в об'єкт ворога.
- Наостанок нагадаємо про "бавовну" у Бердянську, яку підвезли зранку 30 червня. Тоді почули понад 10 вибухів. Кажуть про влучання по штабу та складах паливно-мастильних матеріалів.
- Влучання по складах з паливом надзвичайно важливе, адже буквально заламує руки ворогові. Слід розуміти, що на захопленому аеропорту в Бердянську окупанти розміщують близько 30 своїх гелікоптерів. Зокрема ударні Ка-52 "Алігатор".