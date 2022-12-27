Росіянам хронічно не щастить, – Арестович про заплановану масовану атаку та "бавовну" в Енгельсі

На аеродромі "Енгельс" 26 трапилася "бавовна". Вона запобігла масованому ракетному удару по українських містах, який запланували здійснити росіяни.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, окупантам хронічно не щастить.

Цікаво Таких ексцесів буде багато, – Подоляк прокоментував "бавовну" в Енгельсі

Росіяни готували масований ракетний удар

Арестович зауважив, що 26 грудня окупанти готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні.

І хронічне порушення техніки безпеки, вилучення цінних спеціалістів під виглядом мобілізації, загальне збідніння та озлоблення відповідального авіаційного персоналу призводять до регулярних вибухів чи якихось подій технічного характеру на території Російської Федерації. От вкотре не пощастило Енгельсу чомусь,

– зазначив радник ОП.

Він додав, що "злі язики" кажуть, що там повністю знищений пункт керування польотами разом зі всією черговою зміною.

"В результаті 10 літачків полетіли ховатися на інші авіабази. Далі від гріха. Туди, далеко. І, можливо, тому не відбувся удар. Не виключено", – заявив Арестович.

За його словами, на аеродром "Українка" полетіли щонайменше 3 Ту-160. В Енгельсі загалом перебували 18 – 20 винищувачів, тому зараз там, напевно, залишилися 8 – 10 літаків.

На аеродром "Енгельс" знову прийшла "бавовна"

Вночі 26 грудня на аеродромі "Енгельс" пролунав другий за місяць вибух. Там розміщені стратегічні бомбардувальники окупантів. Саме з цих літаків росіяни запускають ракети по Україні. Попередні вибухи сталися ще на початку грудня.

Цього разу внаслідок "бавовни" були жертви та постраждалі. Місцеві ЗМІ повідомляли про трьох загиблих та чотирьох травмованих, серед яких могли бути й бойові льотчики.

Є ймовірність, що внаслідок вибухів могли постраждати й стратегічні бомбардувальники. Усе, що відомо про вибух на "Енгельсі", читайте за посиланням.