Вибух газу у будинку у Львові: з'явилися фото з місця подій

У Львові в одному з приватних будинків пролунав вибух. Після цього там почалася пожежа.

Вибух пролунав ввечері цієї суботи, 23 грудня. Інцидент стався у Львові на вулиці Княгині Ольги.

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Що розповіли правоохоронці

Поліція попередила жителів та гостей Львова про перекриття руху.

Увага! Рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку,

– пояснили правоохоронці.

Співробітники поліції зараз охороняють місце подій та регулюють дорожній рух. Також правоохоронці допомагають іншим службам ліквідовувати наслідки вибуху.

Кадри з місця подій у Львові / Фото патрульної поліції Львівської області

Що розповіли у ДСНС

Рятувальники повідомили, що вибух стався о 20:48.

О 20:48 в двоповерховому приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого зруйновано стіну з послідуючим горінням,

– мовиться у повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалу одну дитину. Існує ймовірність того, що під уламками можуть перебувати інші люди. У ДСНС повідомили про залучення 53 рятувальників та 12 одиниць техніки.

У цьому будинку пролунав вибух / Фото ДСНС

Що розповів Садовий

Андрій Садовий заявив, що, попередньо, у гаражі приватного будинку міг вибухнути газ.

У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами,

– повідомив мер Львова.

Міський голова також поділився кадрами з місця подій.



На місці вибуху працюють рятувальники / Фото Андрія Садового



Такий вигляд зараз має вулиця, де пролунав вибух / Фото Андрія Садового

За словами мера, точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

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