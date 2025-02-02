У Львові в готелі вибухнула граната: ЗМІ повідомляють про одного постраждалого
- У Львові в готелі "Арена" зранку 2 лютого вибухнула граната, внаслідок чого постраждала одна людина і вибито вікна.
- На місці інциденту працювали екстрені служби, офіційної інформації від правоохоронців поки що немає.
Зранку 2 лютого у готелі "Арена", що на вулиці Городоцькій у Львові, вибухнула граната. Внаслідок інциденту в будівлі вибито вікна, також повідомляється про одного постраждалого.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Варто зазначити, що наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо вибуху у Львові немає.
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З'явилися перші деталі про вибух у Львові
За даними журналістів, на третьому поверсі львівського готелю "Арена" вибухнула граната.
Одна людина травмована, вибито вікна. На місці працювали екстрені служби,
– зазначають у місцевих телеграм-каналах.
В мережі також опублікували відео з місця інциденту – на кадрах можна побачити, що всередині готелю повністю вибиті двері.
Редакція 24 Каналу наразі намагається отримати коментар поліції Львівської області.
Журналісти показали перші кадри з місця вибуху у Львові: дивіться відео
До слова, у січня цього року вибух гранати стався також у селі Заболоття Волинської області.
Тоді внаслідок інциденту травмувалися чоловік і жінка, їх доправили до лікарні.