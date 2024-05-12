У Броварах чоловік підірвав гранату: сам поранився, травмував поліцейського

У Броварах на Київщині стався підрив гранати, внаслідок чого були поранені поліцейський та підозрюваний. Обидва перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Інцидент трапився ввечері 11 травня, коли правоохоронці виїхали на виклик про хуліганські дії. Під час переслідування підозрюваний використав гранату, через що обидва чоловіки були поранені.

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Замах на життя поліцейського

37-річний поліцейський зазнав поранень ніг та лівої руки, але зараз його стан стабільний. Правопорушник, також 37-річний, здобув травми лівої ноги та обох рук. Раніше він був засуджений за майнові злочини та зберігання наркотиків.

Поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця,

– пишуть у пресслужбі поліції.

Слідчі вже висунули зловмиснику звинувачення за статтями про посягання на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю. За ці дії йому може загрожувати до п'ятнадцяти років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

Кримінальні новини: останнє

10 травня Броварський міськрайонний суд визначив запобіжний захід для чоловіка, який погрожував поліцейським зброєю, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Інцидент стався 8 травня, коли нетверезий 50-річний чоловік влаштував конфлікт у громадському закладі та після прибуття поліції продовжив агресивні дії, використав вогнепальну зброю.

На Звенигородщині Черкаської області чоловік звинувачується у вбивстві свого брата-близнюка під час сімейної сварки, що сталася після спільного вживання алкоголю. За версією слідства, 36-річний підозрюваний завдав брату численні ножові поранення, що призвели до смерті, за що йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У Києві на Позняках 2-річна дівчинка випала з вікна третього поверху, але вижила завдяки м'якому газону під вікном. Сім'я дитини, яка складається з батьків та трьох дітей, не мала проблем з законом до цього інциденту. Ювенальні прокурори та слідчі Дарницького управління поліції Києва працюють над встановленням всіх обставин події.

Йдеться про частину 1 статті 348 Кримінального кодексу – посягання на життя працівника правоохоронного органу. А також частину 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.