У квартирі в Дніпрі вибухнула граната: є загиблий та поранені
- Уранці 19 липня у квартирі в Чечелівському районі Дніпра вибухнула граната, на момент події там перебували 3 особи.
- Відомо про 2 травмованих людей і 1 загиблого – 46-річний чоловік помер у лікарні.
Уранці суботи, 19 липня, у квартирі в Дніпрі вибухнула граната. Постраждали троє осіб, згодом один чоловік помер у лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Що відомо про інцидент у Дніпрі?
Повідомлення про інцидент у Чечелівському районі міста надійшло до поліції близько 05:00. На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
За попередньою інформацією, вибух схожого на гранату предмета стався у руці одного з чоловіків. У кімнаті в той момент перебували 3 особи.
Відомо про 2 травмованих і 1 загиблого – 46-річний чоловік згодом помер у лікарні.
Нагадаємо, уранці 19 липня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля швидкої допомоги виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один із медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.