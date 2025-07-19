У квартирі в Дніпрі вибухнула граната: є загиблий та поранені

Уранці суботи, 19 липня, у квартирі в Дніпрі вибухнула граната. Постраждали троє осіб, згодом один чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Що відомо про інцидент у Дніпрі?

Повідомлення про інцидент у Чечелівському районі міста надійшло до поліції близько 05:00. На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За попередньою інформацією, вибух схожого на гранату предмета стався у руці одного з чоловіків. У кімнаті в той момент перебували 3 особи.

Відомо про 2 травмованих і 1 загиблого – 46-річний чоловік згодом помер у лікарні.

Нагадаємо, уранці 19 липня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля швидкої допомоги виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один із медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.