Удар по Холодногірському району Харкова: внаслідок атаки загинула жінка

Вдень 3 травня російські війська вдарили по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про загиблу жінку внаслідок атаки.

Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

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Удар по Харкову

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок удару загинула жінка.

На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого,

– написав він.

Терехов додав, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

О 14:41 міський голова додав, що 78-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Також вибух зруйнував щонайменше два приватні будинки.

Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі

Згодом стало відомо, що медики надали допомогу ще одному постраждалому: 66-річний чоловік зазнав акубаротравми.

Наслідки удару по Харкову / Фото: Ігор Клименко

Росіяни не припиняють атакувати Харків