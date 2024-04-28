Вночі у Києві стався вибух, є поранені: поліція розповіла, що сталося

Вночі 28 квітня у Святошинському районі Києва чули вибух. У поліції повідомили деталі інциденту.

Справді, гучний звук не був наслідком роботи ППО чи повітряного нападу. Правоохоронці підтвердили інформацію, що вибух пролунав внаслідок підриву гранати. Місцеві пабліки писали, що інцидент стався прямо біля під'їзду одного з будинків.

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Вибух у Києві

Вночі 28 квітня до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух у Святошинському районі міста. На місце одразу направили слідчо-оперативні групи, вибухотехніків та медиків. Виявилося, що там підірвали вибуховий пристрій.

Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У Києві біля будинку підірвали гранату / фото поліції Києва

Вибухи в Україні

ДБР взялося за розслідування смерті двох військовослужбовців у Миколаєві. Попередньо, під час необережного перевантаження боєприпасів з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Відомо ще про двох постраждалих.

За кілька днів до цього ще один випадок детонації вибухових пристроїв стався у Миколаївській області. Стало відомо, що 19-річний хлопець та 17-річна дівчина принесли додому невідомий боєприпас та намагалися з ним щось зробити. Внаслідок фізичного впливу той вибухнув. Наразі обоє перебувають у лікарні.

У Харківській області 18 квітня вибухнув газовий трубопровід. За даними місцевих ЗМІ, аварія трапилась у селі Копанка Ізюмського району. Стовп полум'я сягав близько 70 метрів, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.