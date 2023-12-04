У Києві біля приватного будинку стався вибух: здетонувала граната

Посеред дня у столиці пролунав вибух – стало відомо, що здетонувала граната. На жаль, не обійшлося без жертв.

На місце одразу прибула поліція, надзвичайники та лікарі міста Києва. Стало відомо, що постраждалий внаслідок вибуху загинув.

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Вибух у столиці

У Подільському районі міста Києва біля приватного будинку стався вибух, після чого о 15:50 до поліції надійшов дзвінок. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі. Виявилося, що причиною вибуху стала детонація гранати на подвір’ї біля будинку. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило,

– зазначили у поліції.

Після виклику правоохоронці одразу прибули на місце / поліція Києва

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Інцидент кваліфіковано у справі як умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок".

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