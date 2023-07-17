Платний виїзд і навіть туалети: після підриву Кримського мосту росіяни обдирають людей

Вибух на Кримському мосту, який стався вночі 17 липня, спричинив справжній переполох серед окупантів. Росіяни посилили перевірки на блокпостах і вимагають хабар за виїзд.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що після підриву Кримського мосту вздовж майже всього сухопутного коридору росіяни збільшують кількість блокпостів. Окупанти роблять це не для контролю за безпекою, а щоб обдирати людей, які виїжджають з Криму.

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На окупованій території України великі затори

На Чонгарі та взагалі по всьому коридору аж до Донецька – суцільні затори. Як розповіли джерела 24 Каналу, на блокпостах окупанти вже почали вимагати хабар за проїзд. Зокрема, на Чонгарі за виїзд беруть від 5 тисяч російських рублів.

Також росіяни торгують проїздом поза чергою. Крім того, на дорогах швидко зробили платним доступ до туалетів.

У цілому з Криму на окуповану територію України виїжджає багато росіян. Водночас дорогу до Росії, за інформацією джерела 24 Каналу, швидше за все, зроблять у кілька разів дорожчою.

На Херсонщині затор вже завдовжки 5 кілометрів

Російські пропагандисти підтверджують, що в окупованій частині Херсонської області на шляху автомобілістів, які виїжджають із Криму в бік Мелітополя, утворився затор завдовжки понад 5 кілометрів.

Здебільшого затори утворюються на сухопутній дорозі з Криму до Росії через окуповані території України.

Пропагандисти показали затори на окупованій Херсонщині: дивіться відео

Після вибуху на Кримському мосту на окупованому півострові запустили перший пором, який вирушив із порту Кавказ прямо до Керчі.

На ньому перебуває 11 рейсових автобусів, які прямували до Криму. Поки що Керченська переправа працює виключно для пасажирів рейсових автобусів.

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