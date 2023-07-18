Путін публічно осоромився, забрехавшись про Кримський міст: курйозне відео

Після "бавовни" на Кримському мосту Владімір Путін зібрав нараду. Традиційно він звинувачував "київський режим" та цинічно брехав, що на мосту нібито давно не перевозили зброю та техніку.

Путін дуже обурився, що Україна вдруге вдарила по Кримському мосту, повідомляє 24 Канал. Однак він нічого не сказав про те, що Росія незаконно окупувала Крим, побудувала там міст, через який перевозила техніку та зброю для вбивств українців.

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Кремлівський диктатор нервував та "булькав", що це буцімто "терористичний акт київського режиму". Він вимагав від російського уряду, міністерства оборони та ФСБ пропозицій, як обороняти Кримський міст.

Те, що сталось, – це черговий терористичний акт київського режиму. Цей злочин беззмістовний з військової точки зору, який не має ніякого значення, оскільки Кримський міст вже давно не використовується для військових перевезень,

– цинічно сказав Путін.

Зауважимо, що російська техніка та зброя постійно постачалися у Крим або через міст, або залізницею. Тому Путін вже вкотре зганьбився та показав всьому світу, що вміє тільки брехати, хоч і не дуже переконливо.

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