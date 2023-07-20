Вибух на полігоні в Криму порушив використання окупантами автомагістралі "Таврида", – ISW

В ніч на 19 липня у тимчасово окупованому Криму вчергове прогримів вибух. Цього разу бавовна завітала на Старокримський полігон у Кіровському районі, що у результаті порушило можливість використовувати окупантами трасу автомагістралі "Таврида".

Автомагістраль "Таврида" з'єднує східний Крим із Севастополем. Про черговий вибух у Криму повідомили аналітики з Інституту вивчення війни.

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Який зв'язок між вибухом та використанням автомагістралі

В ISW з посиланням на російські та українські джерела повідомили, що внаслідок вибуху здетонували російські склади боєприпасів. Вибухи на складі на південь від Айвазовського, що за 25 кілометрів від Феодосії, показали навіть геолокаційні кадри.

Внаслідок масштабної детонації так званий окупаційний глава Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що загорілося сміттєзвалище. Він оголосив про евакуацію понад 2 тисяч жителів, а також про блокування руху трасою "Таврида" до ліквідації наслідків пожежі.

Як повідомляв так званий радник "голови" Криму Олег Крючков, перекрили частину автодороги зі 118 до 130 кілометри. Через це транспорт перенаправлявся регіональною мережею через населені пункти Старий Крим та Первомайське.

При цьому "Тавриду" з метою "забезпечення безпеки дорожнього руху" перекрили для руху в обох напрямках

Причину вибуху не називають

Також 19 липня аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що на момент публікації їхнього аналізу невідомо – що стало причиною вибуху. Її, зокрема, не знає й Сєргєй Аксьонов. Також в ударі по Старокримському полігоні не звинувачували українські сили й російські окупаційні чиновники.

Натомість звинуватили Україну російські блогери. Однак, як підкреслили в ISW, вони не надали "послідовних припущень щодо засобів, які Україна могла використати для завдавання цього удару".

Зазначимо, що в їхню риторику підлив олії у вогонь й фейковий телеграм-канал нібито Кирила Буданова, у якому опублікували нібито його звернення про те, що знищення складу з боєприпасами в Криму – це "успішна операція України". Однак згодом представник ГУР МО України Андрій Юсов спростував інформацію про те, що Кирило Буданов підтвердив причетність України до вибуху.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що після "бавовни" в окупантів деякі блогери стверджували, що вибух викликав критику російських військових у Кремлі. Річ у тім, що ці чиновники продовжували брехати про ситуацію в Криму.