Вибух пролунав у Кривому Розі: в області загроза балістики

17 квітня 2024, 10:37
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Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, цього разу під ударом опинився Кривий Ріг.

Зранку 17 квітня у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим оголошували загрозу обстрілу балістичним озброєнням із півдня.

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Ймовірно, вибух був біля міста

Місцеві телеграм-канали Кривого Рогу зазначають, що, ймовірно, вибух відбувся поряд з містом. Водночас там закликають не оприлюднювати жодних деталей до появи офіційної інформації. 

Наразі жодних деталей невідомо. Місцева влада не коментувала вибухи. 

Водночас до оголошення про відбій загрози краще перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою. 

Ворог атакував Дніпровський район

  • Ворог запустив безпілотник по Дніпровському районі зранку 10 квітня. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
  • Він уточнив, що оборонці неба знищили ворожий БпЛА. Росія постійно криє вогнем прифронтові території. Зокрема, ворог намагається атакувати з повітря безпілотними літальними апаратами та ракетами. На варті нашого спокою стоять сили протиповітряної оборони. 
  • Також про збиття ворожої цілі прозвітувало повітряне командування "Схід". Там вказали час ворожої атаки. Відомо, що ворог намагався атакувати близько 10 ранку.

Автор: Вікторія Кульженко