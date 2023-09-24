У Курську пролунав потужний вибух: безпілотник атакував адміністративну будівлю

Жителі російського Курська налякані. Там на день міста пролунав вибух.

У Курську пролунав потужний вибух, який чули в різних районах. Губернатор заявив про безпілотник, який атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі.

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"Подарунок" на день міста

День в російському місті почався голосно. Місцева влада верещить про атаку безпілотників. Наразі відомо про роботу одного з них – він начебто атакував адміністративну будівлю.

Мережі тимчасом діляться відео самого моменту "прильоту".

У момент НП жителі Курська чули з вулиці серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.

Вибухи в Росії: останні новини

21 вересня Тула надвечір залишилася без світла. А все через те, що до міста "на вогник" заскочила бавовна, яку російські пропагандисти назвали потужними вибухами. У результаті – у місті зникло світло. Йдеться про 6 вулиць. Без електроенергії лишилося понад 5 тисяч абонентів.

Зранку 22 вересня неспокійно було у Туапсе та Курську. Окупанти заявили про атаку безпілотників, як завжди "успішно відбиту" їхньою ППО.

Днями стався "замах" на Чкаловський аеродром у Підмосков'ї. Тоді невідомі диверсанти підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н на аеродромі. За словами очільника ГУР Буданова, він неабияк вдарив по ФСБ та керівництву самої Росії. Адже саме ФСБ мала б займатися охороною цього об'єкту. Як зазначив розвідник, атака – справа рук однієї з диверсійних груп. А вони вже "певним чином" пов'язані з Головним управлінням розвідки.

2023 року День міста Курська святкуватимуть 24 вересня. Таке рішення ухвалили у мерії.