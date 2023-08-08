Вибух на лівому березі Києва 7 серпня – у ДСНС не отримували викликів
Пізно ввечері 7 серпня на лівому березі Києва було чутно вибух. Але працівників ДСНС ніхто не викликав.
До головного управління ДСНС у місті Києві не надходило викликів щодо вибуху 7 серпня. Про це 24 Каналу сказали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там кажуть: якби стався вибух газу, про це б знали вже вчора.
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Що відомо про вибух
Про те, що на лівому березі столиці щось вибухнуло, почали писати ввечері 7 серпня телеграм-канали. Вони ж висловили думку, що це "щось побутове". Імовірно, звук вибуху записала камера спостереження.
Вибух на лівому березі Києва: дивіться відео
Варто зазначити, що 7 серпня повітряну тривогу не оголошували. Раніше, 6 липня, вибухи на лівому березі Києва були пов'язані з роботою військових – у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети. Але тоді про те, що буде гучно, попередили заздалегідь.
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Останні новини про вибухи в Україні
На жаль, останнім часом вибухи у населених пунктах переважно пов'язані з кровопролитною війною, яку Росія веде проти України, – тож містян і налякали гучні звуки уночі.
- Увечері 7 серпня держава-агресор обстріляла місто Покровськ на Донеччині. Загинуло 5 осіб, травмувалося понад 30. Росія цинічно обстріляла місто двічі – другий раз тоді, коли приїхали поліцейські та рятувальники. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.
- Поцілилили у багатоповерхівку, пошкоджені також житлові будинки, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Гатили, імовірно, з "Іскандерів".
- Володимир Зеленський першим відреагував на обстріл і показав страшні кадри руйнувань у Покровську 7 серпня.
- Журналіст Денис Казанський вважає, що росіяни намагалися повторити історію з краматорською піцерією, адже в будинку у Покровську, який зазнав обстрілів, розташовано ресторан. Його зазвичай відвідують волонтери та іноземні журналісти, які приїжджають на фронт.