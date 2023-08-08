Вибух на лівому березі Києва 7 серпня – у ДСНС не отримували викликів

Пізно ввечері 7 серпня на лівому березі Києва було чутно вибух. Але працівників ДСНС ніхто не викликав.

До головного управління ДСНС у місті Києві не надходило викликів щодо вибуху 7 серпня. Про це 24 Каналу сказали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там кажуть: якби стався вибух газу, про це б знали вже вчора.

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Що відомо про вибух

Про те, що на лівому березі столиці щось вибухнуло, почали писати ввечері 7 серпня телеграм-канали. Вони ж висловили думку, що це "щось побутове". Імовірно, звук вибуху записала камера спостереження.

Вибух на лівому березі Києва: дивіться відео

Варто зазначити, що 7 серпня повітряну тривогу не оголошували. Раніше, 6 липня, вибухи на лівому березі Києва були пов'язані з роботою військових – у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети. Але тоді про те, що буде гучно, попередили заздалегідь.

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Останні новини про вибухи в Україні

На жаль, останнім часом вибухи у населених пунктах переважно пов'язані з кровопролитною війною, яку Росія веде проти України, – тож містян і налякали гучні звуки уночі.