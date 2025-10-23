Російські медіа поширили інформацію про те, що в місті нібито вибухнула Bluetooth-колонка, з якої лунала пісня гурту "Океан Ельзи". Про таке розповів блогер та журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.
Що насправді спричинило вибух у Луганську?
Інцидент стався просто посеред вулиці. Місцеві жителі повідомляють, що реальною його причиною могла стати граната, яку чоловік підірвав під час побутового конфлікту.
Джерела в українських спецслужбах зазначають, що вибух міг бути постановкою російських спецслужб.
У Центрі Національного Спротиву відреагували на подію. Там поінформували, що таким способом окупанти намагаються створити враження, що за вибухом стоїть Україна.
До того ж за кілька днів до інциденту до Луганська прибули співробітники підрозділу ФСБ, який займається організацією провокацій на тимчасово окупованих територіях.
Важливо! Їхня мета – створити "картинку" для російських ЗМІ, нібито українські сили влаштовують теракти проти мирного населення.
Після випадку окупаційна влада розпочала масові перевірки місцевих жителів, під час яких людей змушують показувати телефони, підписки на Telegram-канали та повідомлення у соцмережах.
За інформацією розвідки, вибух у Луганську може бути лише першим епізодом у серії запланованих фейкових "терактів" із нібито українським слідом.
Зауважте! Центр нацспротиву закликає жителів ТОТ не наближайтеся до підозрілих предметів чи техніки у громадських місцях.
Яка ситуація на окупованих територіях?
В окупованому Маріуполі російські війська активно задіюють морський порт та залізничну інфраструктуру для транспортування вантажів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що зафіксовані перевезення можуть бути пов'язані з військовими потребами – йдеться про можливе постачання техніки, боєприпасів або іншого озброєння.
Тим часом на тимчасово окупованій частині Херсонської області розгортається паливна криза. За словами місцевих жителів, бензин і дизельне пальне стрімко дорожчають.
Так, ціна за літр подекуди перевищує 90 рублів, а в окремих населених пунктах пальне зникло зовсім. Причиною дефіциту стали дії окупаційної адміністрації та російських військових, які забирають паливо для власних потреб.
Окрім цього, Росія офіційно запустила механізм, що фактично узаконює мародерство. Тепер окупаційна влада визнає житло, залишене власниками, "безгосподарним майном" і передає його у користування або продаж.
Під приводом так званої "реновації житлового фонду" українців виселяють із квартир, а нерухомість розподіляють між російськими переселенцями, які прибувають на окуповані території.