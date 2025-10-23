Російські медіа поширили інформацію про те, що в місті нібито вибухнула Bluetooth-колонка, з якої лунала пісня гурту "Океан Ельзи". Про таке розповів блогер та журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.

Що насправді спричинило вибух у Луганську?

Інцидент стався просто посеред вулиці. Місцеві жителі повідомляють, що реальною його причиною могла стати граната, яку чоловік підірвав під час побутового конфлікту.

Джерела в українських спецслужбах зазначають, що вибух міг бути постановкою російських спецслужб.

У Центрі Національного Спротиву відреагували на подію. Там поінформували, що таким способом окупанти намагаються створити враження, що за вибухом стоїть Україна.

До того ж за кілька днів до інциденту до Луганська прибули співробітники підрозділу ФСБ, який займається організацією провокацій на тимчасово окупованих територіях.

Важливо! Їхня мета – створити "картинку" для російських ЗМІ, нібито українські сили влаштовують теракти проти мирного населення.

Після випадку окупаційна влада розпочала масові перевірки місцевих жителів, під час яких людей змушують показувати телефони, підписки на Telegram-канали та повідомлення у соцмережах.

За інформацією розвідки, вибух у Луганську може бути лише першим епізодом у серії запланованих фейкових "терактів" із нібито українським слідом.

Зауважте! Центр нацспротиву закликає жителів ТОТ не наближайтеся до підозрілих предметів чи техніки у громадських місцях.

Яка ситуація на окупованих територіях?