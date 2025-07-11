Гуркіт у Мелітополі: ГУР знищило 5 окупантів і ворожу станцію управління військами

Українська розвідка та рух опору провели успішну операцію в тимчасово окупованому Мелітополі 10 липня. Внаслідок цього є втрати в особовому складі ворога та техніці ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Які наслідки операції ГУР у Мелітополі

У ГУР розповіли, що операція відбулася на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту. Там пролунав вибух.

Детонація відбулась у момент, коли росіяни "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт – п'ятеро загарбників з так званої "Росгвардії" ліквідовано,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв'язком, яку командувачі російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами.

До слова, раніше українські військові з ЗСУ та ГУР провели успішну операцію "Дроноцид" на території тимчасово окупованої Запорізької області. Під час операції було виявлено 90 позицій ворога, а також знищено та пошкоджено 42 об'єкти.