Мішенню стали діти: Федоров заявив про цинічний вибух через окупантів у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі 17 лютого пролунав потужний вибух у спорткомплексі. Це сталося під час проведення спортивних змагань.

Про цей інцидент розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, що вибух стався через те, що окупанти демонстрували дітям гранатомет, передає 24 Канал.

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Мішенню ворога стали діти

Згідно з повідомленнями у мережі, 17 лютого у мелітопольському спортивному комплексі №3 проводили спортивні змагання. Під час заходу пролунав потужний вибух, після чого дітей терміново евакуювали з будівлі. На місце подій відразу прибули карети швидкої та окупаційна "міліція".

Будівлю спортивного комплексу відразу оточили. Свідки повідомляли, що вибух був настільки потужним, що вилетіло скло.

Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…. Закликаю мелітопольців та всіх жителів ТОТ бути максимально обережними! Ворог підступний!

– написав Федоров.

У пропагандистських росЗМІ повідомляли, що порізи від скла отримали 6 осіб, серед яких – двоє дітей. Їм надали допомогу на місці й не госпіталізували.

Деякі російські телеграм-канали повідомляли, що у будівлі спортивного комплексу буцімто ліквідували колаборанта. Однак Федоров повідомив, що причиною вибуху стало те, що окупанти демонстрували дітям роботу гранатомета.

"Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони... демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми", – повідомив Федоров.

Голова Запорізької ОВА наголосив, що у своїй пропаганді та мілітаризації дітей ворог остаточно вижив з розуму й вже самотужки влаштовує провокації.

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