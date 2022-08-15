Вибух міни у Затоці: зросла кількість загиблих
Джерело:телеграм-канал Сергія Братчука
На жаль, зросла кількість жертв після вибуху міни в морі в Затоці. Станом на ранок 15 серпня відомо вже про 3 загиблих.
Ще 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.
Важливо З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці
Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась. Троє загиблих, двоє людей з пораненнями перебувають у лікарні,
– розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Подробиці вибухи міни в Затоці
Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.
Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку.
"Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.
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В Україні заборонено купатися в морі
- російські окупанти розкидають свої міни у Чорному морі, а вітер та хвилі викидують їх на берег. Крім того, узбережжя в Одеській області замінували наші військові через загрозу висадки російського десанту.
- Тому купатися в морі чи навіть просто засмагати на пляжі – суворо заборонено. Місцева влада постійно повторює це, а поліцейські виганяють відпочивальників з пляжів.
- При цьому люди вперто ігнорують заборону, попри трагічні випадки, які вже сталися цього літа.
- Один з трагічних інцидентів через міни окупантів стався 11 червня в селі Грибівка, що на Одещині. Там чоловік пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.
- Також 15 липня повідомлялося, що в Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.
- Наприкінці липня трагічний інцидент стався у Миколаївській області. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні.
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