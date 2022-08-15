Вибух міни у Затоці: зросла кількість загиблих

На жаль, зросла кількість жертв після вибуху міни в морі в Затоці. Станом на ранок 15 серпня відомо вже про 3 загиблих.

Ще 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.

Важливо З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці

Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась. Троє загиблих, двоє людей з пораненнями перебувають у лікарні,

– розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Подробиці вибухи міни в Затоці

Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.

Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку.

"Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.

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В Україні заборонено купатися в морі

російські окупанти розкидають свої міни у Чорному морі, а вітер та хвилі викидують їх на берег. Крім того, узбережжя в Одеській області замінували наші військові через загрозу висадки російського десанту.

Тому купатися в морі чи навіть просто засмагати на пляжі – суворо заборонено. Місцева влада постійно повторює це, а поліцейські виганяють відпочивальників з пляжів.

При цьому люди вперто ігнорують заборону, попри трагічні випадки, які вже сталися цього літа.

Один з трагічних інцидентів через міни окупантів стався 11 червня в селі Грибівка, що на Одещині. Там чоловік пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

Також 15 липня повідомлялося, що в Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.

Наприкінці липня трагічний інцидент стався у Миколаївській області. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні.

Дивіться про аналогічний трагічний випадок у липні: відео моменту вибуху міни