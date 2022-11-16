В Орловській області на нафтобазу завітала "бавовна": влада каже про безпілотник

Ранок 16 листопада став неспокійним для мешканців Орловської області. Відомо про те, що свіжу "бавовну" підвезли до місцевої нафтобази.

Дивним чином об'єкти, які ворог може використати для ведення війни проти України, продовжують самоліквідовуватися. Така доля спіткала нафтобазу в Орловській області, на якій під ранок зафіксували вибух, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Кажуть, нафтобазу атакували дронами

Як повідомляють у телеграм-каналі monitor, відповідна нафтобаза уражена безпілотником. Там зазначають, що розташована вона в Орловській області, що за 170 кілометрів від кордону з Україною. Себто літальний апарат якимось дивом зумів оминути героїчну ППО Росії, пролітаючи крізь Бєлгородську та Курську області. Або ж Брянську, якщо його запустили, наприклад, з Білорусі і дрон просто загубився.



Наслідки пожежі в Орловській області / Фото росЗМІ



Наслідки пожежі в Орловській області / Фото росЗМІ

Губернатор Орловської області Андрій Кличков зазначив, що "бавовну" підвезли близько 4 ранку 16 листопада. За його словами, підрив нафтобази стався у селі Сталевий Кінь. А здійснили його за допомогою БпЛА. Представник влади додав, що внаслідок цього ніхто не постраждав. Водночас на місці влучання працюють оперативні служби.

Ситуація в Росії стає напруженішою

Почнімо з того, що у Бєлгороді та Севастополі росіяни у паніці готують бомбосховища. Наприклад, у тому ж Севастополі планують організовувати укриття у торгових центрах, а також великих магазинах. Тим часом у Бєлгороді з'явиться інтерактивна карта з місцями, де можна пересидіти ймовірну загрозу з неба.

Водночас самі ж росіяни розуміють, що у війні проти України їм не перемогти. І хоч вони можуть похизуватися значно більшою кількістю техніки, вона ні на що не здатна. Це визнав в одному з телешоу так званий експерт. Він зазначив, що хоч в Росії 2000 гаубиць, а в України – лише 20, їхнє озброєння просто не працює.

Додамо, що напередодні у Подольську спалахнув завод. На ньому, зауважимо, виготовляли деталі для військової техніки. Сам об'єкт розташований під Москвою, а сталося це 14 листопада.

Того ж дня ми отримали гарні звістки про охоплені вогнем російські цистерни з дизелем. Спалахнули вони у селі Козинка, що у Грайворонському міському окрузі. Зауважимо, що розташований цей населений пункт поблизу кордону у Бєлгородській області.

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