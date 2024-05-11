Пожежа на нафтобазі: в ОВА розповіли про наслідки удару по окупованій Луганщині

Ввечері 10 травня в місті Ровеньки на тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи. Внаслідок удару на місцевій нафтобазі зайнялася масштабна пожежа.

Внаслідок удару нафтобаза отримала значні руйнування, а запасів пального не залишилося. Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Наслідки удару

Голова ОВА підкреслив, що на Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. За даними російських окупантів, атака по нафтобазі у Ровеньках нібито здійснювалася за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами.

Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти,

– написав Лисогор.

Він додав, що ця нафтобаза розташована віддалено від лінії фронту. Як наслідок, окупантам стане ще важче заправляти військову техніку.

Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько,

– підсумував голова ОВА.

Артем Лисогор також нагадав, що ввечері 7 травня нафтобаза палала також у Луганську.

Удар по нафтобазі в Луганську