Пожежа на нафтобазі: в ОВА розповіли про наслідки удару по окупованій Луганщині
Джерело:Артем Лисогор
Ввечері 10 травня в місті Ровеньки на тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи. Внаслідок удару на місцевій нафтобазі зайнялася масштабна пожежа.
Внаслідок удару нафтобаза отримала значні руйнування, а запасів пального не залишилося. Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
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Наслідки удару
Голова ОВА підкреслив, що на Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. За даними російських окупантів, атака по нафтобазі у Ровеньках нібито здійснювалася за допомогою ракет ATACMS з касетними боєприпасами.
Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти,
– написав Лисогор.
Він додав, що ця нафтобаза розташована віддалено від лінії фронту. Як наслідок, окупантам стане ще важче заправляти військову техніку.
Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько,
– підсумував голова ОВА.
Артем Лисогор також нагадав, що ввечері 7 травня нафтобаза палала також у Луганську.
Удар по нафтобазі в Луганську
- Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Ватажок так званої "ЛНР" заявив про обстріл нафтобази, розташовану в межах Луганська. Гауляйтер зазначив, що на місці пожежі працюють співробітники МНС. За словами окупаційної влади, можливо, було використано ракети ATACMS.
- Через пожежу в місті вже виник дефіцит пального, а існуючі запаси віддають російським військовим. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор переконаний, що ворогові доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.
- Після влучання окупанти довго не могли впоратись з наслідками атаки, а нафтобаза продовжувала горіти й наступного дня.