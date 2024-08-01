Обвал під'їздів в Нижньому Тагілі: є жертви та поранені, серед них – діти

В Нижньому Тагілі уранці 1 серпня пролунав потужний вибух. Він був такої сили, що зруйнував два під'їзди багатоповерхового будинку.

Нагадаємо, що під завалами опинилося щонайменше 20 квартир. Увечері російські ЗМІ повідомили, що на місці інциденту є жертви та постраждалі, передає 24 Канал.

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Скільки людей постраждало та загинуло внаслідок вибуху

За інформацією МНС, після вибуху вдалося врятувати 12 осіб. Серед них – 6 дітей. Рятувальники вважають, що під завалами можуть перебувати до 16 людей.

Як рятували людей у Нижньому Тагілі: дивіться відео

До лікарні було госпіталізовано сімох постраждалих. Згодом рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Вже о 19:16 з'явилася інформація, що з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки, таким чином кількість жертв зросла до 2. Через тридцять хвилин стало відомо, що з-під завалів дістали тіло третього загиблого.

Під завалами продовжують все ще є люди.

Зауважимо, ща за словами мера у під'їзді стався "хлопок газу". Водночас місцеві розповідають, що перед вибухом двоє невідомих вдарили по газовій трубі та втекли.