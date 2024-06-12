Ранковий вибух у Одесі: у ПК "Південь" розповіли, чим вдарили росіяни

Російська армія продовжує тероризувати Україну ракетними та авіаційними обстрілами, зокрема, під прицілом перебувають південні регіони. Так, у середу, 12 червня, Росія атакувала Одесу.

Гучний вибух пролунав в Одесі рано-вранці. Росіяни атакували місто з території тимчасово окупованого Криму.

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Росіяни запустили балістику по Одесі

Уночі 12 червня Україна відбивала масштабну ракетну атаку. Коли країною уже йшли відбої, на Одещині приблизно о 5 ранку знову зазвучала повітряна тривога.

Моніторингові канали та влада попередили мешканців регіону про загрозу балістичного удару. За декілька хвилин після цього в Одесі пролунав вибух.

У ПК "Південь" підтвердили, що Росія застосувала балістику під час ранкової атаки на Одесу.

Ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою "Іскандер-М",

– розповіли у пресслужбі командування.

Росія атакувала Київщину