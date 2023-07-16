ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів в Олешках: пропагандисти засвітили його 2 тижні тому

У мережі 15 липня з'явилося відео з окупованих Олешок Херсонської області. На ньому видно приліт по території місцевого яхт-клубу "Цюрупинська Конка".

Саме цей яхт-клуб засвітили російські так звані "воєнкори". Їх одразу ж почали звинувачувати у зливі позицій загарбників.

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Приліт трапився по розміщенню окупантів

Російські пропагандисти 2 липня почали поширювати відео, на якому підрозділ 61 бригади морської піхоти Росії висувається на катерах до Антонівського мосту, де ЗСУ утримують плацдарм. Зіставивши відео та знімки в мережі, вдалося встановити точне місце зйомки – яхт-клуб "Цюрупинська Конка" в Олешках.

Ідентифікувати локацію вдалося за допомогою особливостей місцевості. Зокрема, мовиться про:

дерев'яний причал,

паркан з червоної цегли,

вигин річки,

рослинність.

Відстань між яхт-клубом і Антонівським мостом становить близько 4 кілометрів по прямій лінії. З огляду на вигини річки, вона ще більша.

За інформацією DeepStateMAP, територію від Олешок до Антонівського мосту не контролює ні одна, ні інша сторона.

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Прилетіло по яхт-клубу в Олешках / Фото Еvocation

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