ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів в Олешках: пропагандисти засвітили його 2 тижні тому
Джерело:Еvocation
У мережі 15 липня з'явилося відео з окупованих Олешок Херсонської області. На ньому видно приліт по території місцевого яхт-клубу "Цюрупинська Конка".
Саме цей яхт-клуб засвітили російські так звані "воєнкори". Їх одразу ж почали звинувачувати у зливі позицій загарбників.
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Приліт трапився по розміщенню окупантів
Російські пропагандисти 2 липня почали поширювати відео, на якому підрозділ 61 бригади морської піхоти Росії висувається на катерах до Антонівського мосту, де ЗСУ утримують плацдарм. Зіставивши відео та знімки в мережі, вдалося встановити точне місце зйомки – яхт-клуб "Цюрупинська Конка" в Олешках.
Ідентифікувати локацію вдалося за допомогою особливостей місцевості. Зокрема, мовиться про:
- дерев'яний причал,
- паркан з червоної цегли,
- вигин річки,
- рослинність.
Відстань між яхт-клубом і Антонівським мостом становить близько 4 кілометрів по прямій лінії. З огляду на вигини річки, вона ще більша.
За інформацією DeepStateMAP, територію від Олешок до Антонівського мосту не контролює ні одна, ні інша сторона.
Прилетіло по яхт-клубу в Олешках / Фото Еvocation
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HIMARS працює по окупантах: коротко
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 22 червня оприлюднив відео знищення окупантів та їхньої техніки. Робота Сил оборони відбувалася на Бахмутському напрямку.
- Сирський наголосив, що внаслідок удару мінімум 8 росіян стали "двохсотими". Окрім цього, ворог також втратив свій міномет "Тюльпан".
- Цікаве відео також оприлюднили в Міноборони. Там попередили загарбників, які лишаються в тимчасово окупованому Криму, про "гарячий туристичний сезон", а також "постійну штормову погоду". До того ж, у відомстві закликали росіян якомога швидше їхати з півострова.