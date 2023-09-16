Під Воронежем окупанти підірвалися на гранаті: відома кількість загиблих та поранених

16 вересня 2023, 20:57
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Джерело:

ASTRA

Кілька російських військових загинули у Воронезькій області через гранату. Всі вони були професійними саперами.

Інцидент стався в місті Россош Воронезької області 15 вересня. Там на території приватному будинку знайшли тіла 3 російських військових.

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Що сталося під Воронежем

5 російських військових винаймали приватний будинок на вулиці Чапаєва. Всі окупанти були з одного підрозділу, який належить Центральному військовому округу. Ба більше, вони були на службі й поїхали у місто Россош за технікою, на доставку якої їм виділили 3 доби.

Під час виконання завдання командир батальйону, заступник командира з озброєння, заступник із технічної частини та два водії вирішили орендували оселю й випити там. Після вживання алкогольних напоїв двоє солдатів пішли спати, а троє залишилися в альтанці.

Кадри з місця вибуху у Россоші: відео з соцмереж
 

 

Сусіди чули п'яну чоловічу розмову. Згодом пролунав вибух. Як з'ясувалося пізніше, окупанти посварилися, через що один з військових підірвав гранату Ф-1. В результаті троє учасників застілля загинули. За даними російських ЗМІ, це були сапери. Ще двоє окупантів вижили, але отримали поранення.

На цій вулиці загарбники орендували будинок: відео з соцмереж

 

Схожі випадки почастішали в Росії

  • Нещодавно у Казані російський військовий запропонував дітям підірвати світлошумову гранату у дворі перед багатоповерхівкою. В результаті окупант шпурнув її сам, внаслідок чого на автівках спрацювала сигналізація, а у жінок, що були поруч з дітьми, сталася істерика.
  • Раніше у Ростові-на-Дону окупант, який повернувся з розв'язаною Росією війни проти України, теж підірвав гранату. Росіян зробив це прямо у квартирі, через шо втратив палець. Після цього російського загарбника ушпиталили.

Автор: Петро Залива