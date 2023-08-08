Могла бути диверсія, – у Туреччині назвали версію вибуху в порту Деріндже, де вантажили зерно

У турецькому порту Деріндже, що у північній частині країни, 7 серпня пролунав потужний вибух, коли там відвантажували судно із зерном. Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал однією з ймовірних причин вибуху називає диверсію.

Він також пояснив, наскільки реалістичною є така версія. На жаль, тоді внаслідок вибуху постраждали люди. Звук був таким, наче почався землетрус.

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Якою може бути причина вибуху в турецькому порту

Ахмет Гюльдал пояснив, що вибух пролунав у портовій зоні, в яку ті, хто не пройшов перевірку на безпеку, не можуть увійти.

Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії – 24 Канал) розглядається як більш слабка,

– заявив голова Турецької зернової ради.

Він також додав, що вони вже перевірили всі камери спостереження в порту. За його словами, точну причину вибуху назвуть тільки після завершення розслідування.

Що відомо про вибух в турецькому порту

7 серпня в турецькому великому комерційному порту Деріндже, що розміщений в провінції Коджаелі на північному заході країни, пролунав потужний вибух. Він трапився на елеваторі компанії Turkish Grain Board, коли там розвантажували судно із зерном.

Тоді видання TRT Huber повідомляло про 12 постраждалих. З них троє – були у важкому стані. Очевидці повідомляли, що вибух був такий, що його чули щонайменше в Кьорфезі та Карамюрселі.

Губернатор Коджаелі Седдар Явуз пояснив, що вибух могло спричинити стиснення пшеничного пилу.