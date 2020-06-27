Вибух на Позняках: поліція провела обшуки у слюсаря й в офісі "Київгазу"
АТ "Київгаз" правоохоронці наразі перевіряють – чи причетна компанія до вибуху на Позняках у Києві 21 червня. Провели вже низку обшуків, однак підозри ще нікому не оголошували.
Про це розповів речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів 26 червня, пише 24 канал.
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Шевченко повторив тезу Геращенка, яку той озвучив 25 червня: "Процесуально підозрюваних наразі ще немає".
Однак при цьому представник МВС додав, що правоохоронці виконують великий обсяг слідчих дій. Зокрема, щодо компанії АТ "Київгаз" – і її Дарницького відділення, і центрального офісу, і газорозподільчого пункту.
Поліція, мовляв, вже вилучила документи з офісів "Київгазу", а ще – здійснила обшук в одного зі слюсарів.
Слідчі дії проведені в одного зі слюсарів, який проводив заміну лічильників на повірку у квартирі 224, яка, як припускає слідство, могла бути епіцентром вибуху,
– сказав Шевченко.
Утім, загалом слідчі дії триватимуть ще щонайменше два місяці. Кримінальне провадження розпочали за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило смерть людей.
Карають за таке у разі визнання судом провини підозрюваних позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
Чому слідство займається АТ "Київгаз"?Річ у тім, що у будинку, де стався вибух, ця компанія здійснювала повірку лічильників. Мешканці при цьому заявляли, що відчували запах газу.
Слідчі припускають, що технологія повірки була порушена. Хоча самі газовики кажуть, що газові мережі в будинку у задовільному стані.