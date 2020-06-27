АТ "Київгаз" правоохоронці наразі перевіряють – чи причетна компанія до вибуху на Позняках у Києві 21 червня. Провели вже низку обшуків, однак підозри ще нікому не оголошували.

Про це розповів речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів 26 червня, пише 24 канал.

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Шевченко повторив тезу Геращенка, яку той озвучив 25 червня: "Процесуально підозрюваних наразі ще немає".

Однак при цьому представник МВС додав, що правоохоронці виконують великий обсяг слідчих дій. Зокрема, щодо компанії АТ "Київгаз" – і її Дарницького відділення, і центрального офісу, і газорозподільчого пункту.

Поліція, мовляв, вже вилучила документи з офісів "Київгазу", а ще – здійснила обшук в одного зі слюсарів.

Слідчі дії проведені в одного зі слюсарів, який проводив заміну лічильників на повірку у квартирі 224, яка, як припускає слідство, могла бути епіцентром вибуху,

– сказав Шевченко.

Утім, загалом слідчі дії триватимуть ще щонайменше два місяці. Кримінальне провадження розпочали за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило смерть людей.

Карають за таке у разі визнання судом провини підозрюваних позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Чому слідство займається АТ "Київгаз"? Річ у тім, що у будинку, де стався вибух, ця компанія здійснювала повірку лічильників. Мешканці при цьому заявляли, що відчували запах газу.



Слідчі припускають, що технологія повірки була порушена. Хоча самі газовики кажуть, що газові мережі в будинку у задовільному стані.

Трагедія на Позняках, нагадаємо, трапилася близько 10 ранку 21 червня. У багатоквартирному будинку вибухнув газ, 5 людей загинули. Зруйнованими вважають 40 помешкань.