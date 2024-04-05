У Харкові прогримів вибух: були пуски КАБів
Росія продовжує завдавати ударів по прифронтових містах. Під ударом вкотре опинився Харків.
У Харкові 5 квітня пролунали вибухи. Перед цим повідомляли про запуск керованих авіаційних бомб у напрямку міста.
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Росія атакувала бомбами
Повітряні сили попередили жителів Харкова про пуски КАБів у напрямку міста. За кілька хвилин там прогриміли вибухи.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив вибухи. Він закликав харків'ян бути обережними. Він повідомив, що попередньо, місто атакували КАБами.
Щодо жертв та руйнувань – інформація уточнюється,
– написав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив обстріл Харкова та Харківського району.
Моніторингові канали пишуть про розвідувальні БпЛА поблизу міста.
До оголошення про відбій загрози потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.
Росія атакувала Харків "Шахедами"
- Росія вночі проти 4 квітня атакувала Харків "Шахедами". Окупанти пошкодили багатоповерхівки та приватний сектор.
- У Харківській прокуратурі розповіли, що Росія випустила по місту орієнтовно 6 дронів-камікадзе. Вони влучили у триповерховий житловий будинок, 16-поверховий житловий будинок та по приватному сектору.
- В ОВА розповіли, що під прицілом опинився Новобаварський район, де пошкоджений багатоквартирний будинок. Російські окупанти здійснили повторний удар, у результаті якого загинули троє працівників ДСНС, що прибули на виклик. Ще шість мирних жителів зазнали поранень.