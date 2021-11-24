В окупованому Донецьку прогримів вибух: є постраждалі
Джерело:24 канал
У Київському районі Донецька 24 листопада пролунав вибух. Окупаційна влада повідомляє, що, можливо, здетонувала граната. Постраждали двоє осіб. За попередньою інформацією ЗМІ, один з потерпілих згодом помер.
Про небезпечний інцидент повідомив так званий "голова" окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін. Він написав, що вибух гранати стався близько 9:00 ранку.
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Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб
На місце прибули "спецслужби республіки бойовиків". Згодом сепаратистські ЗМІ повідомили, що один з потерпілих чоловіків помер згодом у лікарні. Такі дані начебто оприлюднили у так званому "міністерстві охорони здоров'я окупантів".
Також медіа сепаратистів пишуть, що у лісосмузі Новоазовського району знайшли пакет з 11 гранатами та запалами до них. Боєприпаси направили на утилізацію.
Коротко про останні резонансні інциденти в окупованому Донецьку:
- Зазначимо, що в 11 жовтня в окупованому Донбасі сталась ДТП з маршруткою. Багато постраждалих.
- В серпні в місті трапилась автотроща з машиною швидкої допомоги. Загинули фельдшер та пацієнт.
- У вересні в окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води. Пожежа знищила приміщення, де була готова продукція.