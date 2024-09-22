"Сармат" знищив російський полігон: у якому стані ворожа ядерна зброя

У Росії вибухнула під час випробування ракета "Сармат". Це – показова історія, яка свідчить про стан російської ядерної зброї.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що вибух ракети "Сармат" ставить під сумнів можливості Росії щодо використання ядерної зброї на стратегічному рівні.

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В якому стані російська ядерка

Як наголосив Попович, Росія любить погрожувати ядерною зброєю. Але вже досить давно лунають питання, в якому взагалі вона стані і чи реально її запустити. Очевидно, що вони мають з цим проблеми.

Не можна стверджувати, що буквально вся російська ядерна зброя перебуває в небоєздатному стані. Та й ніяких підтверджень з російського боку ми не дочекаємося. Але загалом це ганьба. У них є проблеми. І їм треба перевірити можливість свого ядерного озброєння перед тим, як когось ним лякати,

– зауважив Попович.

Звісно, Росія, на жаль, має і тактичну ядерну зброю. Вони можуть розмістити ядерні боєголовки на ракетах, які регулярно запускають по Україні. Йдеться як про Х-101, Х-22, так і про "Іскандер", "Кинджал" тощо.

Ніхто не дізнається, що це за ракета, доки вона не вибухне. На ній же не написано, що там ядерна боєголовка,

– зазначив Попович.

Зверніть увагу! Росія вже давно вихваляє свої ракети "Сармат". Але насправді успішний запуск ракети стався лише одного разу – у 2022 році.