У російському Татарстані вибухнув резервуар з хімікатами: є жертви

У Татарстані стався вибух на території ПАТ "Татнефть". Внаслідок цього загинули двоє людей.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі працівників під час робіт на підприємстві. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Татарстані вибухнув резервуар із хімікатами

Вранці 30 червня у селі Старе Маврино Заїнського району Татарстану на території нафтогазовидобувного управління "Єлховнефть" трапилося займання резервуара.

Воно виникло під час дослідження для повторного заповнення нафтопродуктами. Внаслідок вибуху загинули двоє робітників, які перебували на даху будівлі, а саме:

47-річна жінка,

50-річний чоловік.

Слідчий комітет Росії у Республіці Татарстан відкрив кримінальну справу за "порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах". Наразі слідчі:

проводять огляд місця події,

розв'язують питання про призначення необхідних експертиз.

Розслідування кримінальної справи триває.

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Резервуар із хімікатами вибухнув нібито через взаємодію їхніх залишків із киснем. Інцидент стався, коли робітники НГВУ "Єлховнефть" спускалися з даху – вони загинули внаслідок падіння з висоти.

Огляд робили начальник дільниці з оператором. Вони відкрили люк, зробили замір донних відкладень, закрили його і стали спускатися.

За основною версією, вибух стався через потрапляння всередину кисню, який спричинив займання піроформних відкладень.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей / Фото росЗМІ

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